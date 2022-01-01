Unternehmensverzeichnis
Thomson Reuters Gehälter

Thomson Reuterss Gehaltsbereich reicht von $6,509 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $385,000 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Thomson Reuters. Zuletzt aktualisiert: 9/20/2025

$160K

Software-Ingenieur
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktmanager
Product Manager $102K
Director $169K
Produktdesigner
Median $90.3K

UX-Designer

Datenwissenschaftler
Median $87.1K
Vertrieb
Median $385K
Software-Engineering-Manager
Median $233K
UX-Forscher
Median $63.7K
Personalwesen
Median $372K
Geschäftsabläufe
$159K
Business-Analyst
$24.6K
Geschäftsentwicklung
$122K
Stabschef
$164K
Kundenservice
$6.5K
Datenanalyst
$17.4K
Data-Science-Manager
$127K
Finanzanalyst
$7.5K
Informationstechnologe (IT)
$16.8K
Recht
$118K
Unternehmensberater
$96.7K
Marketing
$76.4K
Projektmanager
$124K
Vertriebsingenieur
$112K
Cybersicherheitsanalyst
$122K
Lösungsarchitekt
$122K
Technischer Redakteur
$17.5K
FAQ

