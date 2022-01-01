Unternehmensverzeichnis
Snowflake
Snowflake Gehälter

Snowflakes Gehaltsbereich reicht von $37,476 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $979,200 für einen Data-Science-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Snowflake. Zuletzt aktualisiert: 11/17/2025

Software-Ingenieur
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Quality Assurance (QA) Software-Entwickler

Production Software-Entwickler

Vertrieb
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Sales Development Representative

Account Executive

Lösungsarchitekt
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Datenarchitekt

Cloud Security Architect

Produktmanager
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Software-Engineering-Manager
M3 $616K
M4 $769K
Vertriebsingenieur
IC3 $303K
IC4 $297K
Technischer Programmmanager
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Datenwissenschaftler
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Produktdesigner
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX-Designer

Finanzanalyst
Median $118K
Personalwesen
Median $185K
Personalvermittler
Median $170K

Sourcer

Buchhalter
Median $226K

Bilanzbuchhalter

Unternehmensanalyst
Median $155K
Informationstechnologe (IT)
Median $256K
Rechtsabteilung
Median $210K
Projektmanager
Median $300K
Cybersicherheitsanalyst
Median $105K
Programmmanager
Median $240K
Geschäftsabläufe
$370K
Manager für Geschäftsabläufe
$784K
Geschäftsentwicklung
$289K
Kundenservice
$37.5K
Datenanalyst
$210K
Data-Science-Manager
$979K
Grafikdesigner
$623K
Marketing
$174K
Marketing-Operations
$121K
People Operations
$194K
Revenue Operations
$480K
Technischer Kundenberater
$134K
Technischer Redakteur
$303K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Snowflake unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Snowflake unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Snowflake unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Snowflake ist Data-Science-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $979,200. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Snowflake beträgt $290,692.

Weitere Ressourcen