Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in United States bei Sleep Number beläuft sich auf $170K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Sleep Numbers Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Median-Paket Sleep Number Data Platform Engineer San Jose, CA Gesamt pro Jahr $170K Stufe L3 Grundgehalt $135K Stock (/yr) $15K Bonus $20K Jahre im Unternehmen 1 Jahr Jahre Erfahrung 1 Jahr

Unternehmen Standort | Datum Hierarchieebene Tag Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen Gesamtvergütung ( USD ) Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus

Vesting-Zeitplan Haupt 33 % JAHR 1 33 % JAHR 2 33 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Sleep Number unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.00 % jährlich )

33 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 33.00 % jährlich )

33 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 33.00 % jährlich )

