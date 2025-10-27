Unternehmensverzeichnis
Sleep Number
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Sleep Number Programmmanager Gehälter

Die durchschnittliche Programmmanager-Gesamtvergütung in United States bei Sleep Number reicht von $123K bis $172K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Sleep Numbers Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$132K - $156K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$123K$132K$156K$172K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Sleep Number unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Programmmanager bei Sleep Number in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $171,990. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Sleep Number für die Position Programmmanager in United States beträgt $123,480.

