SHL Gehälter

SHLs Gehaltsbereich reicht von $17,555 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur in India am unteren Ende bis $248,750 für einen Marketing in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von SHL. Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $17.6K
Software-Engineering-Manager
Median $60.7K
Marketing
$249K

Produktmanager
$47.7K
Vertrieb
$42.3K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei SHL ist Marketing at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $248,750. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei SHL beträgt $47,739.

