Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in India bei ServiceNow reicht von ₹8.93M pro year für M3 bis ₹15.23M pro year für M5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹9.92M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ServiceNows Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus M2 Dev Lead ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- M3 Dev Manager ₹8.93M ₹5.02M ₹3.3M ₹606K M4 Dev Sr. Manager ₹11.08M ₹6.73M ₹3.18M ₹1.17M M5 Dev Director ₹15.23M ₹7.91M ₹6.28M ₹1.04M Anzeigen 1 Weitere Stufen

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 Alternative 2 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei ServiceNow unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei ServiceNow unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei ServiceNow unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei ServiceNow ?

