Rite Aid
Rite Aid Gehälter

Rite Aid's Gehaltsbereich reicht von $33,446 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $271,350 für einen Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Rite Aid. Zuletzt aktualisiert: 8/21/2025

$160K

Geschäftsentwicklung
$258K
Kundenservice
$33.4K
Data Science Manager
$179K

Data Scientist
$80.4K
Personalwesen
$86.6K
Informationstechnologe (IT)
$62.1K
Rechtswesen
$251K
Arzt
$83.3K
Produktdesigner
$174K
Programmmanager
$271K
Vertrieb
$39.8K
Cybersicherheitsanalyst
$241K
Software-Ingenieur
$66.2K
Software Engineering Manager
$206K
Lösungsarchitekt
$164K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Rite Aid gemeldet wurde, ist Programmmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $271,350. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Rite Aid gemeldet wurde, beträgt $164,175.

