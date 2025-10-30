Die Programmmanager-Vergütung in United States bei Remitly reicht von $218K pro year für L3 bis $272K pro year für L4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $250K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Remitlys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$218K
$133K
$78.8K
$6.3K
L4
$272K
$172K
$60K
$40K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Remitly unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)