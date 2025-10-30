Unternehmensverzeichnis
Remitly
Remitly Produktdesigner Gehälter

Das mittlere Produktdesigner-Vergütungspaket in United States bei Remitly beläuft sich auf $172K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Remitlys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/30/2025

Median-Paket
company icon
Remitly
Product Designer
Seattle, WA
Gesamt pro Jahr
$172K
Stufe
L1
Grundgehalt
$112K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
3 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Remitly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Remitly unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



Enthaltene Titel

UX-Designer

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei Remitly in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $260,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Remitly für die Position Produktdesigner in United States beträgt $157,500.

Weitere Ressourcen