Relativity
Relativity Gehälter

Relativitys Gehaltsbereich reicht von $102,060 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $298,500 für einen Geschäftsabläufe am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Relativity. Zuletzt aktualisiert: 10/25/2025

Software-Ingenieur
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $140K
Software-Engineering-Manager
Median $210K

Produktdesigner
Median $119K
Geschäftsabläufe
$299K
Data-Science-Manager
$217K
Datenwissenschaftler
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX-Forscher
$110K
Vesting-Zeitplan

5%

JAHR 1

15%

JAHR 2

30%

JAHR 3

50%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Relativity unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 5% werden unverfallbar im 1st-JAHR (5.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (15.00% jährlich)

  • 30% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (30.00% jährlich)

  • 50% werden unverfallbar im 4th-JAHR (50.00% jährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Relativity ist Geschäftsabläufe at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $298,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Relativity beträgt $147,131.

