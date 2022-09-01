Unternehmensverzeichnis
Redpanda Data
Redpanda Data Gehälter

Redpanda Datas Gehaltsbereich reicht von $119,400 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing am unteren Ende bis $281,520 für einen Vertriebsingenieur am oberen Ende.

$160K

Software-Ingenieur
Median $200K
Marketing
$119K
Produktmanager
$264K

Vertriebsingenieur
$282K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Redpanda Data unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Redpanda Data ist Vertriebsingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $281,520. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Redpanda Data beträgt $232,086.

Weitere Ressourcen