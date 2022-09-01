Redpanda Data Gehälter

Redpanda Datas Gehaltsbereich reicht von $119,400 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing am unteren Ende bis $281,520 für einen Vertriebsingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Redpanda Data . Zuletzt aktualisiert: 9/1/2025