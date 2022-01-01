Proxy Gehälter

Proxys Gehaltsbereich reicht von $100,500 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $184,075 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Proxy . Zuletzt aktualisiert: 11/28/2025