Mphasis Lösungsarchitekt Gehälter

Die Lösungsarchitekt-Vergütung in United States bei Mphasis beträgt $148K pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $183K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mphasiss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe Vergütung hinzufügen Stufen vergleichen

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus L1 $ -- $ -- $ -- $ -- L2 $ -- $ -- $ -- $ -- L3 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $ -- $ -- $ -- $ -- Anzeigen 3 Weitere Stufen

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Neueste Gehaltsangaben

​ Tabellenfilter Abonnieren Hinzufügen Vergütung hinzufügen Vergütung hinzufügen

Unternehmen Standort | Datum Hierarchieebene Tag Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen Gesamtvergütung ( USD ) Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus Keine Gehälter gefunden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Benachrichtigungen für neue Gehälter erhalten Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

HR / Recruiting? Erstellen Sie ein interaktives Angebot

Beitragen

Wie ist der Vesting-Plan bei Mphasis ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Lösungsarchitekt Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.