Unternehmensverzeichnis
Mollie
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Mollie Gehälter

Mollies Gehaltsbereich reicht von $57,450 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $149,235 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Mollie. Zuletzt aktualisiert: 9/15/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Software-Engineering-Manager
Median $149K
Datenanalyst
$57.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Datenwissenschaftler
$92.7K
Marketing
$81K
Projektmanager
$101K
Cybersicherheitsanalyst
$110K
Technischer Programmmanager
$114K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Mollie ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $149,235. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Mollie beträgt $101,241.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Mollie gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Adyen
  • Wolters Kluwer
  • Verifone
  • Starling Bank
  • InvestCloud
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen