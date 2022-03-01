Unternehmensverzeichnis
Migo
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Migo Gehälter

Migos Gehaltsbereich reicht von $35,999 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $53,205 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Migo. Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Datenanalyst
$39.8K
Produktdesigner
$36K
Produktmanager
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Software-Ingenieur
Median $50.8K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Migo est Produktmanager at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $53,205. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Migo est de $45,290.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Migo gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Rappi
  • Traveloka
  • Syncron
  • Xendit
  • StarLeaf
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen