Migo Gehälter

Migos Gehaltsbereich reicht von $35,999 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $53,205 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Migo . Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025