Levi's Gehälter

Levi'ss Gehaltsbereich reicht von $25,761 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Risikokapitalgeber am unteren Ende bis $211,050 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Levi's . Zuletzt aktualisiert: 10/21/2025