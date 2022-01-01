Unternehmensverzeichnis
Levi's
Levi's Gehälter

Levi'ss Gehaltsbereich reicht von $25,761 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Risikokapitalgeber am unteren Ende bis $211,050 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Levi's. Zuletzt aktualisiert: 10/21/2025

Buchhalter
$155K
Datenwissenschaftler
$51.6K
Marketing
$71.4K

Produktdesigner
$151K
Produktmanager
$211K
Software-Ingenieur
$36.2K
Software-Engineering-Manager
$70.7K
Risikokapitalgeber
$25.8K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Levi's ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $211,050. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Levi's beträgt $71,011.

