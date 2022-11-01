Unternehmensverzeichnis
Lessen
Lessen Gehälter

Lessens Gehaltsbereich reicht von $119,400 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $298,500 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Lessen. Zuletzt aktualisiert: 10/21/2025

Software-Ingenieur
Median $125K
Business-Analyst
$129K
Produktdesigner
$119K

Produktmanager
$177K
Software-Engineering-Manager
$299K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Lessen ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $298,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lessen beträgt $129,350.

