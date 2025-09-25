Unternehmensverzeichnis
Instacart
Instacart Lösungsarchitekt Gehälter

Die Lösungsarchitekt-Vergütung in Canada bei Instacart beträgt CA$251K pro year für L5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Canada beläuft sich auf CA$188K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Instacarts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L5
CA$251K
CA$181K
CA$67.9K
CA$1.8K
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Anzeigen 3 Weitere Stufen
CA$226K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Instacart unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

50%

JAHR 1

50%

JAHR 2

Aktienart
RSU

Bei Instacart unterliegen RSUs einem 2-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 50% werden unverfallbar im 1st-JAHR (50.00% jährlich)

  • 50% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% vierteljährlich)



Enthaltene Titel

Data Architect

Cloud Security Architect

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Instacart in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$377,548. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Instacart für die Position Lösungsarchitekt in Canada beträgt CA$199,248.

Weitere Ressourcen