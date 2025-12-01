Unternehmensverzeichnis
Gusto
Gusto Kundenservice-Operations Gehälter

Die durchschnittliche Kundenservice-Operations-Gesamtvergütung bei Gusto reicht von $88.3K bis $125K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Gustos Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$100K - $119K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$88.3K$100K$119K$125K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
Options

Bei Gusto unterliegen Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (1.67% monatlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (1.67% monatlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (1.67% monatlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (1.67% monatlich)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Gusto unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Kundenservice-Operations bei Gusto liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $125,350. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Gusto für die Position Kundenservice-Operations beträgt $88,290.

Weitere Ressourcen

