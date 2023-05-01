Unternehmensverzeichnis
Frima
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Top-Einblicke
  • Teilen Sie etwas Einzigartiges über Frima mit, das für andere hilfreich sein könnte (z.B. Interview-Tipps, Teamwahl, einzigartige Unternehmenskultur, etc).
    • Über uns

    Frima Studio develops video games for various platforms, including online, console, television, and mobile devices. The company caters to the media and entertainment industries.

    http://frimastudio.com
    Website
    2003
    Gründungsjahr
    751
    Anzahl Mitarbeiter
    Hauptsitz

    Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

    Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

    Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

    Empfohlene Stellenangebote

      Keine empfohlenen Stellenangebote für Frima gefunden

    Ähnliche Unternehmen

    • Google
    • DoorDash
    • Square
    • Snap
    • Coinbase
    • Alle Unternehmen anzeigen ➜

    Weitere Ressourcen