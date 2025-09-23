Unternehmensverzeichnis
Fidelity International
Fidelity International Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in India bei Fidelity International reicht von ₹4.52M bis ₹6.41M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fidelity Internationals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹5.13M - ₹6.08M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹4.52M₹5.13M₹6.08M₹6.41M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

₹13.98M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

The highest paying salary package reported for a Datenwissenschaftler at Fidelity International in India sits at a yearly total compensation of ₹6,411,720. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fidelity International for the Datenwissenschaftler role in India is ₹4,516,081.

