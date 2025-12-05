Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Fetch reicht von $111K pro year für Software Engineer I bis $205K pro year für Staff Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $150K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fetchs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
$111K
$109K
$2K
$0
Software Engineer II
$144K
$141K
$2.8K
$0
Software Engineer III
$146K
$146K
$0
$0
Software Engineer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Fetch unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
