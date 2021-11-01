Unternehmensverzeichnis
Exact Sciences
Exact Sciences Gehälter

Exact Sciences's Gehaltsbereich reicht von $108,455 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Geschäftsbetrieb am unteren Ende bis $353,760 für einen Rechtswesen am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Exact Sciences. Zuletzt aktualisiert: 8/22/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $115K

Full-Stack-Softwareingenieur

Biomedizintechniker
$171K
Geschäftsbetrieb
$108K

Business Analyst
$149K
Datenanalyst
$149K
Data Scientist
$141K
Informationstechnologe (IT)
$150K
Rechtswesen
$354K
Produktdesigner
$132K
Produktmanager
$241K
Projektmanager
$175K
Vertrieb
$196K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Exact Sciences gemeldet wurde, ist Rechtswesen at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $353,760. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Exact Sciences gemeldet wurde, beträgt $149,223.

Andere Ressourcen