Unternehmensverzeichnis
Ethos Life
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Data-Science-Manager

  • Alle Data-Science-Manager-Gehälter

Ethos Life Data-Science-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Data-Science-Manager-Gesamtvergütung in United States bei Ethos Life reicht von $191K bis $271K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ethos Lifes Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$216K - $246K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$191K$216K$246K$271K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Data-Science-Manager Einträges bei Ethos Life um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Option

Bei Ethos Life unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Option

Bei Ethos Life unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Data-Science-Manager Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Data-Science-Manager bei Ethos Life in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $271,341. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Ethos Life für die Position Data-Science-Manager in United States beträgt $190,859.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Ethos Life gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • FLEXE
  • RMS
  • Eightfold
  • The Voleon Group
  • Coda
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen