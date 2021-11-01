Unternehmensverzeichnis
Epsilon Gehälter

Epsilons Gehaltsbereich reicht von $5,020 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $224,000 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Epsilon. Zuletzt aktualisiert: 11/23/2025

Software-Ingenieur
L1 $76.8K
L2 $105K
L3 $112K
L4 $114K
L5 $149K

Full-Stack Software-Entwickler

Datenwissenschaftler
Median $13.9K
Produktmanager
Median $129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Unternehmensanalyst
Median $90K
Datenanalyst
Median $80K
Vertrieb
Median $224K
Software-Engineering-Manager
Median $150K
Marketing
Median $175K
Marketing-Operations
Median $58K
Verwaltungsassistent
$62.1K
Geschäftsabläufe
$167K
Manager für Geschäftsabläufe
$30.5K
Informationstechnologe (IT)
$57.1K
Unternehmensberater
$189K
Produktdesigner
Median $63.5K
Produktdesign-Manager
$143K
Projektmanager
$28.8K
Personalvermittler
$5K
Lösungsarchitekt
$137K

Datenarchitekt

Technischer Programmmanager
$112K
Risikokapitalgeber
$166K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Epsilon ist Vertrieb mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $224,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Epsilon beträgt $111,943.

