DPR Construction
DPR Construction Gehälter

DPR Construction's Gehaltsbereich reicht von $113,430 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertriebsingenieur am unteren Ende bis $183,600 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von DPR Construction. Zuletzt aktualisiert: 8/18/2025

$160K

Projektmanager
Median $156K
Bauingenieur
Median $114K

Bauingenieur

Business Analyst
$171K

Datenanalyst
$117K
Produktmanager
$184K
Programmmanager
$168K
Vertriebsingenieur
$113K
Technischer Programm-Manager
$131K
FAQ

The highest paying role reported at DPR Construction is Produktmanager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $183,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DPR Construction is $143,371.

