Doximity
Doximity Gehälter

Doximity's Gehaltsbereich reicht von $120,000 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing am unteren Ende bis $299,000 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Doximity. Zuletzt aktualisiert: 8/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $210K

Full-Stack-Softwareingenieur

Marketing
Median $120K
Produktmanager
Median $299K

Data Scientist
Median $125K
Geschäftsentwicklung
$124K
Datenanalyst
$219K
Produktdesigner
$225K
Vertrieb
$225K
Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Doximity unterliegen Aktien-/Equity-Gewährungen einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Doximity gemeldet wurde, ist Produktmanager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $299,000. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Doximity gemeldet wurde, beträgt $214,550.

