Celigo Gehälter

Celigos Gehaltsbereich reicht von $22,783 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing-Operations am unteren Ende bis $207,000 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Celigo. Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $29.5K

Backend-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $207K
Geschäftsentwicklung
$73.6K

Customer Success
$98.3K
Unternehmensberater
$122K
Marketing
$201K
Marketing-Operations
$22.8K
Produktdesigner
$62.1K
Lösungsarchitekt
$59.3K
Technischer Programmmanager
$98K
FAQ

