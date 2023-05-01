Unternehmensverzeichnis
Broad Institute
Broad Institute Gehälter

Broad Institute's Gehaltsbereich reicht von $102,485 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $185,000 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Broad Institute. Zuletzt aktualisiert: 8/23/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $145K

Full-Stack-Softwareingenieur

Data Scientist
Median $120K
Software Engineering Manager
Median $185K

Produktmanager
Median $160K
Produktdesigner
$114K
Projektmanager
$102K
FAQ

The highest paying role reported at Broad Institute is Software Engineering Manager with a yearly total compensation of $185,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Broad Institute is $132,500.

