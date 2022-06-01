Unternehmensverzeichnis
Blucora
Blucora Gehälter

Blucoras Gehaltsbereich reicht von $102,900 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $155,775 für einen Data-Science-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Blucora. Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025

$160K

Datenanalyst
$103K
Data-Science-Manager
$156K
Software-Ingenieur
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

The highest paying role reported at Blucora is Data-Science-Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,775. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blucora is $113,000.

