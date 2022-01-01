Unternehmensverzeichnis
Blink Health
Blink Health Gehälter

Blink Healths Gehaltsbereich reicht von $35,529 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $504,161 für einen Data-Science-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Blink Health. Zuletzt aktualisiert: 10/10/2025

$160K

Software-Ingenieur
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Backend-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $235K
Business-Analyst
$189K

Data-Science-Manager
$504K
Datenwissenschaftler
Median $150K
Produktdesigner
Median $165K
Software-Engineering-Manager
Median $275K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Blink Health unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Blink Health ist Data-Science-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $504,161. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Blink Health beträgt $177,025.

