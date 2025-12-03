Benchling Produktdesigner Gehälter

Die durchschnittliche Produktdesigner-Gesamtvergütung in United States bei Benchling reicht von $294K bis $428K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Benchlings Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $338K - $385K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $294K $338K $385K $428K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Produktdesigner Einträges bei Benchling um freizuschalten! Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community! 💰 Alle anzeigen Gehälter 💪 Beitragen Dein Gehalt

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart Options Bei Benchling unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Benchling ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Produktdesigner Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.