Autodesk UX-Forscher Gehälter

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Autodesks Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CA$151K - CA$175K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CA$133KCA$151KCA$175KCA$193K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

CA$225K

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Autodesk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Autodesk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.32% vierteljährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.32% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen UX-Forscher bei Autodesk in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$192,762. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Autodesk für die Position UX-Forscher in Canada beträgt CA$132,827.

