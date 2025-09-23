Unternehmensverzeichnis
Autodesk
Autodesk Produktdesign-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Produktdesign-Manager-Gesamtvergütung in United States bei Autodesk reicht von $245K bis $341K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Autodesks Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$262K - $309K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$245K$262K$309K$341K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Autodesk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)

