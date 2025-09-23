Unternehmensverzeichnis
Autodesk
Autodesk Bauingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Bauingenieur-Gesamtvergütung in India bei Autodesk reicht von ₹1.8M bis ₹2.47M pro year. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹1.95M - ₹2.32M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹1.8M₹1.95M₹2.32M₹2.47M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

₹13.95M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Autodesk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Bauingenieur bei Autodesk in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹2,468,447. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Autodesk für die Position Bauingenieur in India beträgt ₹1,803,040.

Weitere Ressourcen