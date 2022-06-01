Unternehmensverzeichnis
Aura
Aura Gehälter

Aura's Gehaltsbereich reicht von $84,575 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $258,700 für einen Kundenerfolg am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Aura. Zuletzt aktualisiert: 8/22/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $130K
Produktmanager
Median $176K
Buchhalter
$84.6K

Unternehmensentwicklung
$137K
Kundenerfolg
$259K
Data Scientist
$172K
Elektroingenieur
$124K
Unternehmensberater
$84.6K
Marketing
$139K
UX-Forscher
$159K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Aura gemeldet wurde, ist Kundenerfolg at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $258,700. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Aura gemeldet wurde, beträgt $138,250.

