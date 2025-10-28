Die Produktdesigner-Vergütung in United States bei Apple reicht von $157K pro year für ICT2 bis $909K pro year für ICT6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $295K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Apples Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
ICT2
$157K
$143K
$10.6K
$3.9K
ICT3
$231K
$163K
$57.6K
$10.4K
ICT4
$301K
$195K
$85.2K
$21.2K
ICT5
$457K
$236K
$180K
$41.3K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Apple unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (12.50% halbjährlich)
