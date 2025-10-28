Die Hardware-Ingenieur-Vergütung in United States bei Apple reicht von $176K pro year für ICT2 bis $674K pro year für ICT6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $325K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Apples Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
ICT2
$176K
$145K
$22.4K
$8.4K
ICT3
$244K
$173K
$56.1K
$14.9K
ICT4
$324K
$200K
$101K
$23.4K
ICT5
$494K
$251K
$198K
$44.7K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Apple unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (12.50% halbjährlich)
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
