Alight Solutions Gehälter

Alight Solutions's Gehaltsbereich reicht von $31,286 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $221,100 für einen Umsatz-Betrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Alight Solutions. Zuletzt aktualisiert: 8/23/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $124K
Unternehmensberater
Median $103K
Business Operations Manager
$211K

Kundenservice
$39.2K
Datenanalyst
$173K
Finanzanalyst
$142K
Personalwesen
$31.3K
Marketing-Betrieb
$117K
Produktmanager
$93.5K
Projektmanager
$84.6K
Recruiter
$67.7K
Umsatz-Betrieb
$221K
Software Engineering Manager
$188K
Lösungsarchitekt
$199K
Technischer Programm-Manager
$216K
FAQ

