Unternehmensverzeichnis
Akuna Capital
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Akuna Capital Gehälter

Akuna Capital's Gehaltsbereich reicht von $65,325 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $425,071 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Akuna Capital. Zuletzt aktualisiert: 8/20/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Full-Stack-Softwareingenieur

Quantitativer Entwickler

Backend-Softwareingenieur

Software Engineering Manager
Median $260K
Data Scientist
Median $225K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Buchhalter
$65.3K
Geschäftsbetrieb
$108K
Finanzanalyst
$127K
Informationstechnologe (IT)
$221K
Projektmanager
Median $155K
Recruiter
$99.5K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Akuna Capital gemeldet wurde, ist Software-Ingenieur at the Senior Software Engineer level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $425,071. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Akuna Capital gemeldet wurde, beträgt $179,209.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Akuna Capital gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Anchorage Digital
  • Point72
  • DRW
  • Chatham Financial
  • Francisco Partners
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen