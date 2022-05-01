Unternehmensverzeichnis
Age of Learning
Age of Learning Gehälter

Age of Learnings Gehaltsbereich reicht von $81,600 Gesamtvergütung pro Jahr für einen UX-Forscher am unteren Ende bis $414,915 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Age of Learning. Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025

Software-Ingenieur
Median $135K

Full-Stack Software-Entwickler

Datenwissenschaftler
$134K
Produktdesigner
$116K

Produktmanager
$415K
Software-Engineering-Manager
$166K
UX-Forscher
$81.6K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Age of Learning ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $414,915. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Age of Learning beträgt $134,333.

Weitere Ressourcen