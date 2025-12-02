Unternehmensverzeichnis
ADP
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Cybersicherheitsanalyst

  • Alle Cybersicherheitsanalyst-Gehälter

ADP Cybersicherheitsanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Cybersicherheitsanalyst-Gesamtvergütung bei ADP reicht von RON 87.5K bis RON 127K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ADPs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$22.6K - $26.2K
Romania
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$19.9K$22.6K$26.2K$28.9K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Cybersicherheitsanalyst Einträges bei ADP um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt


Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei ADP unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (Infinity% pro Periode)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Cybersicherheitsanalyst Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Cybersicherheitsanalyst bei ADP liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von RON 127,028. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ADP für die Position Cybersicherheitsanalyst beträgt RON 87,532.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für ADP gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Nuance Communications
  • Asure Software
  • NETSCOUT
  • LexisNexis
  • Concentrix
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.