Virksomhedsoversigt
Zillow
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Zillow Lønninger

Zillow's løn spænder fra $69,000 i samlet kompensation om året for en Bogholder i den lave ende til $493,852 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Zillow. Sidst opdateret: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwareingeniør
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør

Dataanalytiker
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Produktmanager
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Softwareingeniørmanager
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Produktdesigner
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX Designer

Teknisk programmanager
P4 $268K
P5 $261K
Forretningsanalytiker
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Business Intelligence Analytiker

Marketing
P3 $122K
P4 $200K
Programmanager
Median $145K
Salg
P3 $133K
P4 $165K
Finansanalytiker
Median $120K
Forretningsdriftmanager
Median $160K
Informationsteknolog (IT)
Median $147K
Rekrutterer
Median $160K
UX-forsker
Median $155K
Dataanalytiker
Median $118K
Data Science Manager
Median $320K
Juridisk
Median $160K
Bogholder
Median $69K

Teknisk Bogholder

Administrativ assistent
$103K
Forretningsdrift
$113K
Forretningsudvikling
$132K
Kundeservice
$83.3K
Human Resources
$210K
Marketingoperationer
$192K
Projektmanager
$140K
Omsætningsoperationer
$121K
Cybersikkerhedsanalytiker
$307K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Zillow er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Zillow er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Zillow er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Zillow er Softwareingeniør at the P6 level med en årlig samlet kompensation på $493,852. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Zillow er $174,938.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Zillow

Relaterede virksomheder

  • Compass
  • Opendoor
  • Realogy
  • Redfin
  • First American Financial
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer