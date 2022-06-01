Zeta Global Lønninger

Zeta Global's løn spænder fra $6,636 i samlet kompensation om året for en Marketing Operations in India i den lave ende til $392,000 for en Software Engineering Leder in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Zeta Global . Sidst opdateret: 9/2/2025