YourMechanic
YourMechanic Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniør samlede kompensation in United States hos YourMechanic spænder fra $96.8K til $140K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for YourMechanic's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/7/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$110K - $127K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$96.8K$110K$127K$140K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Softwareingeniør indberetningers hos YourMechanic for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos YourMechanic in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $140,420. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos YourMechanic for Softwareingeniør rollen in United States er $96,760.

Andre ressourcer

