Den gennemsnitlige Rekrutterer samlede kompensation in United States hos Yext spænder fra $104K til $149K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Yext's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$119K - $140K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$104K$119K$140K$149K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Yext er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Rekrutterer hos Yext in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $148,590. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Yext for Rekrutterer rollen in United States er $104,140.

