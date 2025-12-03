Virksomhedsoversigt
Yext
Yext Produktmanager Lønninger

Produktmanager kompensation in United States hos Yext spænder fra $162K pr. year for T2 til $195K pr. year for T4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $150K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Yext's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/3/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
T2
$162K
$155K
$6.4K
$0
T3
$146K
$132K
$13.3K
$0
T4
$195K
$163K
$32.5K
$0
T5
$ --
$ --
$ --
$ --
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Yext er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos Yext in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $225,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Yext for Produktmanager rollen in United States er $149,000.

