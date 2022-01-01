Virksomhedsoversigt
Upstart
Upstart Lønninger

Upstart's løn spænder fra $142,572 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $448,833 for en Softwareingeniør i den høje ende. Sidst opdateret: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softwareingeniør
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Dataanalytiker
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Softwareingeniørmanager
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Produktmanager
L5 $339K
L6 $438K
Data Science Manager
Median $438K
Dataanalytiker
Median $165K
Finansanalytiker
Median $200K
Rekrutterer
Median $210K
Forretningsanalytiker
$189K
Human Resources
$279K
Produktdesigner
$143K
Programmanager
$194K
Cybersikkerhedsanalytiker
$185K
Teknisk programmanager
$344K
Venturekapitalist
$279K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Upstart er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Upstart er Softwareingeniør at the L6 level med en årlig samlet kompensation på $448,833. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Upstart er $279,353.

Andre ressourcer