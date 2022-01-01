Upstart Lønninger

Upstart's løn spænder fra $142,572 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $448,833 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Upstart . Sidst opdateret: 11/16/2025