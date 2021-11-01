Virksomhedsoversigt
Thrasio
Thrasio Lønninger

Thrasio's løn spænder fra $51,640 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $201,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Thrasio. Sidst opdateret: 10/15/2025

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Forretningsdrift
$114K
Forretningsanalytiker
$124K
Forretningsudvikling
$130K
Dataanalytiker
$51.6K
Investeringsrådgiver
$141K
Marketing
$194K
Projektleder
$122K
Software Engineering Leder
$201K
Den højest betalte rolle rapporteret hos Thrasio er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $201,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Thrasio er $130,345.

