Thales Lønninger

Thales's løn spænder fra $20,100 i samlet kompensation om året for en IT-teknolog i den lave ende til $176,880 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Thales. Sidst opdateret: 9/1/2025

$160K

Software Ingeniør
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Full-Stack Softwareingeniør

Data Ingeniør

Cybersikkerhedsanalytiker
Median $73K
Løsningsarkitekt
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Data Scientist
Median $40.2K
Salg
Median $161K
Administrativ Assistent
$48.8K
Rumfartsingeniør
$76K
Kemisk Ingeniør
$20.5K

Forskningsindgeniør

Elektroteknisk Ingeniør
$66.9K
Hardware Ingeniør
$23.5K
IT-teknolog
$20.1K
Juridisk
$64.1K
Maskiningeniør
$86.5K
Optisk Ingeniør
$41.9K
Produktdesigner
$175K
Produktleder
$65K
Projektleder
$90.8K
Software Engineering Leder
$177K
Teknisk Programleder
$52.7K
Teknisk Skribent
$44K
UX Researcher
$70.7K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Thales er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $176,880. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Thales er $65,001.

